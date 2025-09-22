С начала 2025 года в Свердловской области родились свыше 25,5 тыс. детей

На территории Свердловской области с начала 2025 года родились 25 523 ребенка — 13 115 мальчиков и 12 408 девочек, сообщили в департаменте информационной политики региона. В возрасте до 35 лет матерями стали 18 629 женщин, после 35 лет родили 6894 свердловчанки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Самыми популярными именами для мальчиков стали Михаил, Александр, Лев, Артем и Тимофей, наиболее редкими и необычными — Гавриил, Бронислав, Лукиан, Северин, Леонардо, Янислав, Фрол. Девочкам чаще всего давали имена София, Анна, Ева, Виктория и Варвара, из редких имен — Юстина, Глафира, Ива, Илария, Степанида, Муза, Селин, Михайлина, Демьяна и Элиса.

Напомним, с 8 по 14 сентября в Свердловской области на свет появились 634 ребенка: 322 мальчика и 312 девочек, включая шесть пар близнецов.

Ирина Пичурина