В Обнинске задержали двух подростков за попытку поджечь синагогу

В Обнинске Калужской области задержали двух подростков, подозреваемых в поджоге частного дома. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщило управление СКР по региону.

По данным правоохранителей, 13 августа подростки 15 и 16 лет бросили бутылки с зажигательной смесью в здание. В УМВД по Калужской области уточнили, что подозреваемые разбили окна, а бутылки бросили в дверь. В это время в помещении никого не было. Ущерб предварительно оценили в 500 тыс. руб.

При задержании подозреваемых сотрудники ФСБ и МВД провели обыски. У молодых людей изъяли одежду, средства связи и карту Обнинска. По инкриминируемой статье (ч. 2 ст. 213 УК) подросткам грозит 5 лет принудительных работ или лишение свободы на такой же срок.

В пресс-службе главного раввина России Берла Лазара рассказали «РИА Новости», что в ночь на 13 августа в Обнинске попытались поджечь синагогу. По их информации, в дверь бросили не менее трех бутылок с горючей смесью, вход в здание был поврежден.

Адрес, который сообщили агентству в МВД, совпал с местонахождением Еврейской общины Обнинска. Эту же синагогу пытались поджечь в 2024 году. Тогда полиция также задержала двух подростков.

Никита Черненко