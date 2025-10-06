В Ставропольском крае предотвратили теракты в синагоге

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты на еврейских культовых объектах в Красноярском и Ставропольском краях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители задержали в Красноярске двух выходцев одной из стран Центрально-Азиатского региона, которые подготавливали подрыв самодельного взрывного устройства на территории городской синагоги.

Теракты планировались под предлогом защиты интересов граждан Палестины, пострадавших от палестино-израильского конфликта, на самом же деле планировалось спровоцировать массовые выступления в России, отмечается в сообщении.

Константин Соловьев