Нелегальное игорное заведение накрыли в деревне Заклинье Ленобласти

Работу нелегального игорного заведения пресекли в деревне Заклинье Лужского района Ленинградской области. Когда пришла полиция, там было 12 игроков и два крупье, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Причастных к работе заведения забрали в отдел полиции для разбирательства. По подозрению в организации незаконной деятельности в Луге задержан 39-летний житель Ленобласти.

По информации правоохранителей, он организовал незаконный бизнес и с помощью своих помощников оповещал клиентов в одном из мессенджеров, после чего начинались игры. В пристройке разместили покерные столы, фишки, денежные средства в размере 43 тыс. рублей, мобильные телефоны, долговые записи с суммами, а также пневматическая винтовка.

Следственные органы по собранным полицией материалам возбудили уголовное дело по ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Татьяна Титаева