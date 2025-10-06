«Ростсельмаш» намерен сократить производство техники на 30%

В 2025 году завод «Ростсельмаш» планирует сократить производство сельскохозяйственной техники на 30% по сравнению с показателями предыдущего года. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на данные на совладельца компании Константина Бабкина.

По его словам, в этом году предприятие намерено произвести 2,7 тыс. комбайнов и 800 тракторов, что значительно ниже показателей 2024 года, когда было выпущено 3,2 тыс. комбайнов и 1,1 тыс. тракторов. Почти весь произведенный объем техники планируется реализовать.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов» с августа 2025 года для стабилизации положения предприятия ряд сотрудников был отправлены в длительный отпуск, некоторые подразделения перешли на трехдневную рабочую неделю.

Совладелец компании отметил, что сокращение объемов производства вызвано снижением спроса на сельскохозяйственную технику, обусловленным высокой ключевой ставкой и уменьшением доходов аграриев. По его мнению, текущие меры государственной поддержки лишь частично компенсируют этот спрос.

Из-за сложившейся ситуации «Ростсельмаш» приостановил реализацию ряда инвестиционных проектов, таких как строительство завода гидростатических трансмиссий и модернизация предприятия точного литья. Общая сумма планируемых вложений в эти инициативы составляла 17 млрд руб. Однако компания продолжает работу над разработкой новых моделей техники.

Наталья Белоштейн