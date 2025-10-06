В ярославском правительстве объяснили ликвидацию службы занятости

Работники органов занятости Ярославской области будут мотивировать выпускников школ, колледжей и вузов на работу в регионе, у них появятся и другие новые задачи. Так прокомментировали в правительстве региона ликвидацию службы занятости и передачу ее полномочий управлению госслужбы.

Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что полномочия будут переданы с 12 января 2026 года. Сотрудники ГКУ «Центр занятости населения», которое непосредственно взаимодействует с жителями, продолжат работу. По словам начальника управления государственной службы правительства Анны Микуровой, изменится стратегический подход.

«В числе задач службы — переформатирование работы в части подбора кадров для предприятий региона, сокращение сроков подбора специалистов, а также повышение качества трудовых ресурсов, в частности, формирование мотивации выпускников школ, колледжей и вузов на работу в Ярославской области», — сообщили в правительстве Ярославской области.

По словам Анны Микуровой, аналогичный опыт успешно применен в ряде пилотных регионов.

Антон Голицын