После ночных ограничений аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию

В ночь на понедельник, 6 октября, в аэропорту Сочи вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые сняли в 7:02 по московскому времени. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / aeroaer Фото: https: / t.me / aeroaer

Аналогичные ограничения касались аэропортов Краснодара и Геленджика. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов обеспечили выполнение всех необходимых процедур.

После снятия ограничений началось формирование расписания с учетом изменений. Прибывающие рейсы обслуживаются по мере прилета, вылеты — по очередности и готовности самолетов. Пассажиров просят следить за обновлениями от авиакомпаний и объявлениями в терминалах, уточнили в пресс-службе воздушной гавани курорта.

В аэропорту подчеркнули, что работа осуществляется по фактическому расписанию. Администрация принесла извинения за доставленные неудобства и отметила, что коллектив прилагает максимум усилий для обеспечения комфорта пассажиров. Для ожидающих организованы дополнительные условия: предоставлены матрасы, пледы и коврики для отдыха, увеличено количество посадочных мест, установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Пассажиры с детьми до семи лет могут воспользоваться комнатой матери и ребенка. На территории работают менеджеры по гостеприимному сервису, оказывающие помощь по возникающим вопросам.

Сейчас совместно с авиакомпаниями предпринимаются меры для скорейшего вылета задержанных рейсов. По состоянию на утро задержки более чем на два часа зафиксированы у 26 рейсов. Экипажами пяти самолетов ранее было принято решение об уходе на запасные аэродромы, по готовности они начнут вылеты в Сочи. Представители авиакомпаний работают с пассажирами в зале ожидания и обеспечивают их всем необходимым в соответствии с требованиями законодательства.

Уточнять статус рейсов пассажирам и встречающим рекомендуют через колл-центры и сайты авиаперевозчиков, на табло в терминале, а также с помощью телеграм-бота @AerodinamikaBot.

Мария Удовик