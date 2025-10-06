Командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани прибыл в Петербург

На встречу командующих Военно-морскими силами стран Каспийского моря, которая пройдет в Петербурге, прибыл представитель Ирана Шахрам Ирани, сообщает в Telegram-канале посольство страны в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Командующий ВМС армии Ирана Шахрам Ирани

В свою очередь телерадиокомпания IRIB сообщила, что господин Ирани проведет переговоры с командующими ВМС РФ, Азербайджана и Казахстана, после чего посетит несколько военно-морских баз в Финском заливе.

Андрей Маркелов