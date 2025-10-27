Сегодня исполняется 71 год директору Службы внешней разведки Сергею Нарышкину

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Нарышкин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу:

— Уважаемый Сергей Евгеньевич! Примите самые искренние и сердечные поздравления в день Вашего рождения! Уникальный опыт работы на высших государственных должностях, безупречный профессионализм, особый такт и личное обаяние снискали Вам заслуженный авторитет и уважение в российском обществе и среди коллег. Высочайший патриотизм и преданность делу позволяют Вам с неизменным успехом добиваться поставленных целей. Во главе Службы внешней разведки Российской Федерации Вы успешно решаете сложнейшие задачи противодействия подрывным замыслам врагов России, которые вынуждены считаться с Вашим интеллектом и организаторскими подходами. В качестве председателя Российского исторического общества Вы вносите весомый вклад в осмысление происходящих в мире событий современности, восстановление исторической справедливости и обеспечение на этой основе патриотического воспитания новых поколений российских граждан. От всей души желаю Вам, уважаемый Сергей Евгеньевич, крепкого здоровья, новых успехов и достижений на ниве благородного служения Отечеству!

