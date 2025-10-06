«Росатом» не планирует поставлять в регионы ЮФО плавучие АЭС

Госкорпорация «Росатом» не рассматривает возможность поставок новых плавучих энергоблоков мощностью 100 МВт в южные регионы России. Как сообщили «Ведомостям Юг» в пресс-службе компании, проект ориентирован исключительно на зарубежный рынок.

По данным госкорпорации, интерес к технологии проявляют страны с протяженной береговой линией, преимущественно расположенные в южных широтах — государства Юго-Восточной Азии и Африки.

Ранее генеральный директор блока машиностроения и индустриальных решений «Росатома» Андрей Никипелов на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве объявил о начале серийного производства плавучих АЭС мощностью 100 МВт. После этого некоторые СМИ связали инициативу с планами по обеспечению электроэнергией юга России. В госкорпорации уточнили, что речь идет о международных поставках.

В «Росатоме» подчеркнули, что в линейке госкорпорации присутствуют решения как для российского, так и для зарубежного рынка. В настоящее время строится серия плавучих энергоблоков мощностью по 106 МВт для промышленного кластера на Чукотке.

Плавучие энергоблоки на базе судовых реакторных установок серии РИТМ названы одним из приоритетных направлений развития малой атомной энергетики.

На юге России, между тем, прорабатывается отдельный проект — строительство Южной АЭС мощностью 2400 МВт, состоящей из двух энергоблоков. Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, первый блок планируется ввести в эксплуатацию в 2036 году. В качестве возможных площадок рассматриваются Ейск в Краснодарском крае и Волгодонск в Ростовской области. Решение по выбору площадки ожидается до конца 2025 года.

Вячеслав Рыжков