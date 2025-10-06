Прокуратура требует расторгнуть договор на размещение причала в Ярославле

В Ярославле продолжается спор вокруг водного ресторана на Волге. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Ярославской области, который отказал в иске к компании СК «Меркурий», сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что компания разместила дебаркадер с рестораном рядом с речным вокзалом. Договор водопользования заключен на 10 лет и действует до 14 января 2034 года. Участок передавался для рекреационных целей туроператорам и турагентам.

Прокуратура настаивает на расторжении договора, считая, что необходимо провести аукцион для передачи этой территории. Однако суд решил, что Верхне-Волжское управление водных ресурсов имело основания предоставить участок компании СК «Меркурий» без торгов. Природоохранная прокуратура с этим не согласна и обжаловала решение.

Апелляционная жалоба была принята к рассмотрению 1 октября, слушание назначено на 10 ноября.

Антон Голицын