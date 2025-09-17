Новый причал-ресторан в Ярославле заработает в октябре

В Ярославле новый причальный комплекс на Волжской набережной планируют открыть в октябре, сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«У нас установлен новый причал на Волжской набережной, и его предполагается открыть в октябре. Там и зал ожидания, и ресторан с панорамными окнами, и 180 мест примерно на двух палубах»,— сказал губернатор.

К причалу смогут швартоваться круизные и прогулочные суда. Инвестор проекта, компания «Меркурий», планирует разработать зарядные устройства для электросудов. «Ъ-Ярославль» сообщал, что изначально объект проектировался для подмосковной Дубны. Планы изменились после начала работы компании в Ярославле.

Алла Чижова