Новый причал-ресторан в Ярославле заработает в октябре
В Ярославле новый причальный комплекс на Волжской набережной планируют открыть в октябре, сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции.
Фото: Правительство Ярославской области
«У нас установлен новый причал на Волжской набережной, и его предполагается открыть в октябре. Там и зал ожидания, и ресторан с панорамными окнами, и 180 мест примерно на двух палубах»,— сказал губернатор.
К причалу смогут швартоваться круизные и прогулочные суда. Инвестор проекта, компания «Меркурий», планирует разработать зарядные устройства для электросудов. «Ъ-Ярославль» сообщал, что изначально объект проектировался для подмосковной Дубны. Планы изменились после начала работы компании в Ярославле.