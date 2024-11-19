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В Тюменской области открылся первый крематорий

В Тюмени открыли первый крематорий, пишет «РБК-Тюмень» со ссылкой на «Городскую службу "Луч"», которая реализует проект. Он расположен рядом с кладбищем на Червишевском тракте.

Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Площадь крематория составляет 1,4 тыс. кв. м, в нем находятся залы для прощания и кремации, зона просмотра начала кремации, помещение для поминальных фуршетов, место для временного хранения урн и комната для свиданий с прахом. Стоимость реализации проекта составила 350 млн руб. С момента тестового запуска произвели уже более 50 кремаций.

Напомним, строительство здания будущего крематория завершили в начале октября. Высота потолков пяти прощальных залов составляет 4,6 м. Инспектор управления Госстройнадзора ГУС Тюменской области Алексей Ребещенко подчеркивал, что здание соответствует «экологическим, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным» нормам, а также построено с использованием современных технологий.

Анна Капустина

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