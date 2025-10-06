В Сочи из-за ночных ограничений задерживаются несколько рейсов

В Сочи 6 октября временно изменено расписание авиарейсов в связи с введенными ночью ограничениями на использование воздушного пространства в районе аэропорта. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии».

Перенесено время отправления и прибытия рейсов авиакомпании по направлениям в Москву (Домодедово), Самару, Екатеринбург, Челябинск и Душанбе.

Как уточнили в пресс-службе авиаперевозчика, аэропорт Сочи возобновил работу и приступил к выполнению рейсов в порядке очередности. Пассажирам рекомендовано уточнять актуальную информацию о вылетах и прилетах на онлайн-табло аэропортов и сайте авиакомпании.

Вячеслав Рыжков