Суд не стал арестовывать обвиняемого в смертельном ДТП на Шпалерной полицейского

Суд в Петербурге избрал обвиняемому в смертельной аварии на Шпалерной улице инспектору патрульно-постовой службы меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на собственный источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пятницу, 3 октября, патрульный автомобиль полиции выехал на тротуар улицы Шпалерной и сбил несколько пешеходов. В результате один человек пострадал, второй погиб.

По факту аварии возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ст. 264 УК).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд отправил в СИЗО водителя упавшего в Фонтанку Porsche Cayenne.

Артемий Чулков