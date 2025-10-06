Дмитриев заявил о высокой вероятности согласия США с предложением Путина по ДСНВ

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что вероятность согласия США с предложением Владимира Путина о продлении ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) довольно высока. Так он отреагировал на сообщение о том, что президент США Дональд Трамп счел идею Владимира Путина «хорошей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ранее президент России назвал сложным диалог по ДСНВ с США. По его словам, российская сторона знает «подводные камни» этого взаимодействия.

22 сентября Владимир Путин предложил США ещe один год придерживаться количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ, после его истечения в феврале. Российский лидер подчеркнул, что эта мeра возможна только на условиях взаимности со стороны Вашингтона.

Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений направлен на предотвращение гонки вооружений между этими странами.