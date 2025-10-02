Путин назвал диалог по ДСНВ непростым

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая» назвал сложным диалог по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) с США. По его словам, российская сторона знает «подводные камни» этого взаимодействия.

Владимир Путин отметил, что ему трудно прогнозировать дальнейшее развитие ситуации, даже при условии, что США согласятся на предложения России. Сейчас российский президент может сделать прогноз только на ближайший год.

Срок действия ДСНВ истекает в феврале 2026 года. 22 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Он поручил профильным ведомствам отслеживать деятельность американской стороны в этой сфере. Белый дом сообщал, что Дональд Трамп прокомментирует это предложение.

