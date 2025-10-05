В «Хамас» опровергли информацию о готовности сложить оружие по плану Трампа

Член политбюро «Хамас» Махмуд Мардави опроверг информацию от телеканала Al Hadath о готовности палестинского движения сложить оружие. Это — одно из условий плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. В Telegram-канале движения отметили, что эта информация не имеет под собой никаких оснований и «направлена на искажение позиции и дезориентацию общественного мнения».

Сегодня телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в «Хамас» сообщил, что группировка готова передать оружие под международным контролем специальному органу. Он будет сформирован из палестинских и египетских сил. Источник также сообщил о готовности «Хамас» единовременно передать Израилю всех живых заложников и начать обмен телами. Эту информацию представители палестинского движения не опровергли.

29 сентября Белый дом опубликовал план Дональда Трампа по прекращению огня в секторе Газа. Он состоит из 20 пунктов и включает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гуманитарной помощи в сектор Газа и его переход под управление временной администрации под надзором международного органа.