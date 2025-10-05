Al Hadath: «Хамас» готов единовременно передать всех живых заложников Израилю

Палестинское движение «Хамас» готово единовременно передать Израилю всех живых заложников, которых удерживают в секторе Газа, сообщил источник телеканала Al Hadath в группировке. По его словам, «Хамас» также готов передать тела заложников, однако для этого потребуется больше времени.

«Хамас» уже начал сбор тел израильтян на территории сектора Газа. Представители движения обратились к Израилю через Египет с требованием прекратить воздушные бомбардировки, чтобы завершить миссию. Источник Al Hadath добавил, что «Хамас» получил через Катар американские гарантии по выводу израильских войск из Газы. Он отметил, что палестинское движение также готово передать оружие под международным контролем специальному органу. Он будет сформирован из палестинских и египетских сил.

Сегодня госсекретарь США Марко Рубио призвал Израиль прекратить наносить удары по Газе, чтобы начал работать план президента США Дональда Трампа в части освобождения заложников. Согласно ему, «Хамас» передаст Израилю всех оставшихся в живых заложников и выдаст тела погибших. В ответ власти Израиля должны освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий.