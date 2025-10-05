Лавров: Россия осуждает удар США по судну вблизи Венесуэлы

Глава МИД России Сергей Лавров созвонился с венесуэльским коллегой Иваном Хилем. В разговоре господин Лавров заявил, что Россия осуждает удары США по судну в водах вблизи республики.

В заявлении российского МИДа отметили, что министры выразили «озабоченность усилением эскалационных действий Вашингтона в Карибском море». Политики не уверены в том, что действия США как-либо связаны с ситуацией в Гаити. 1 октября Совет Безопасности ООН преобразовал Многонациональную миссию по поддержанию безопасности в стране в Силы по борьбе с бандитизмом. По мнению министров, США могут толковать решение СБ ООН в пользу их «войны» с венесуэльским «наркокриминалом».

3 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что американские вооруженные силы нанесли удар по судну в международных водах вблизи Венесуэлы. Целью атаки стало судно, которое, по утверждению Белого дома, связано с транснациональным наркокартелем и, предположительно, использовалось для перевозки наркотиков. По словам американской стороны, в результате удара были убиты 11 человек. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что подобные удары могут повториться.