McLaren удержал Кубок конструкторов

Команда «Формулы-1» McLaren досрочно, за шесть этапов до завершения чемпионата мира, обеспечила себе победу в Кубке конструкторов. Случилось это в воскресенье на Гран-при Сингапура, несмотря на то что гонщики McLaren Ландо Норрис и Оскар Пиастри выдали не лучшую гонку, финишировав только на третьем и четвертом местах соответственно. О том, чтобы составить реальную конкуренцию победителю этапа Джорджу Расселлу из Mercedes, они, как и Макс Ферстаппен (Red Bull), занявший второе место, даже и не думали. Этого, впрочем, и не требовалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гонщик McLaren Оскар Пиастри на Гран-при Сингапура

Фото: Edgar Su / Reuters Гонщик McLaren Оскар Пиастри на Гран-при Сингапура

Фото: Edgar Su / Reuters

В том, что McLaren в этом году сумеет в десятый раз в своей истории завоевать Кубок конструкторов (больше только у Ferrari — 16), сомнений ни у кого не было уже на протяжении нескольких месяцев. Все-таки доминирование McLaren было не просто заметным — оно было гигантским, безусловным. Статистика тут говорит сама за себя.

В 15 первых гонках чемпионата гонщики McLaren победили 12 раз. Причем в семи случаях им удавалось сделать дубль (занять первые два места на подиуме).

То есть уже к концу первой трети первенства стало понятно, что титул они точно никому не отдадут. Вопрос был лишь в том, когда именно они его оформят. Об этом в воскресенье говорил и руководитель McLaren Андреа Стелла, отметивший, что если в прошлом году за титул нужно было реально бороться, то в этом — речь шла лишь о том, чтобы не расслабиться раньше времени.

Первый шанс лишить соперников даже математических шансов на Кубок конструкторов у McLaren был две недели назад в Баку. Но в Азербайджане британская команда выступила неудачно. Оскар Пиастри разбил машину, а Ландо Норрис был только седьмым. Обиднейшая для болельщиков McLaren осечка. Выступи «конюшня» успешнее, она могла бы стать обладательницей рекорда, завоевав Кубок конструкторов аж за семь этапов до завершения первенства. Ну а так пришлось мириться с тем, что теперь в лучшем случае удастся повторить действующий рекорд, который был установлен Red Bull в 2023 году, когда «быки» стали чемпионом за шесть гонок до финиша.

Задача, стоявшая перед Норрисом и Пиастри в Сингапуре, на первый взгляд, была несложной. Им на двоих требовалось набрать всего 13 очков, чтобы оформить титул. И если бы речь шла только об этих очках, шампанское в McLaren могли бы открывать заранее. Но ведь нельзя забывать, что Пиастри и Норрис ведут еще и очное противостояние за победу в личном зачете. И для них эта битва куда важнее Кубка конструкторов. Была опасность, что кто-то не выдержит, пойдет в необдуманную атаку, что может завершиться сходом.

Норрис, стоявший на старте пятым, действительно не выдержал и сразу ринулся вперед. Он разобрался с Кими Антонелли (Mercedes) и набросился на Пиастри. Да так, что даже пихнул его машину. Обошлось царапинами, но, учитывая, насколько узкая городская трасса в Сингапуре, все могло завершиться и сходом одного или обоих гонщиков McLaren. Пиастри было повозмущался тем, как с ним поступили, но команда быстро дала понять, что не станет приказывать Норрису вернуть позицию. На этом все достойные упоминания события в верхней части пелотона закончились.

Расселл, который уже после гонки признался, что вообще не понимает, откуда вдруг у Mercedes именно в Сингапуре взялась скорость, ехал в гордом одиночестве и вообще может похвалить себя за безупречное выступление.

Ферстаппен, хотя и жаловался постоянно на то, что машина его не радует, второе место держал надежно. Единственную попытку Норриса атаковать он пресек в зародыше. Да и сам Норрис в конце концов понял, что выше третьего места ему не подняться. Ну а Пиастри откровенно отбывал номер, отвечая на обращения к нему из боксов в стиле «делайте что хотите».

В итоге после финиша довольны были все. Расселл — неожиданной победой, Ферстаппен — тем, что получил, похоже, подтверждение того, что Red Bull оживает и его успехи в Италии и Азербайджане не были обусловлены исключительно конфигурациями тамошних трасс (сингапурский Гран-при, по общему мнению, считался для «быков» совсем неподходящей гонкой). Норрис мог быть доволен тем, что все-таки сократил отставание в общем зачете от Пиастри до 22 очков, а Пиастри мог записать себе в актив то, что в сложной ситуации сумел минимизировать потери.

Гран-при Сингапура — 18-й этап чемпионата мира 1 (1). Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1:40.22,367. 2 (2). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — отставание 5,430. 3 (5). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 6,066, 4 (3). Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 8,146. 5 (4). Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 33,681. 6 (7). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 45,996. 7 (10). Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 1.20,667. 8 (6). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 1.25,251. 9 (9). Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 1.33,527. 10 (18). Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 1 круг. В скобках — место на стартовой решетке. Чемпионат пилотов 1. Пиастри — 336 очков. 2. Норрис — 314. 3. Ферстаппен — 273. 4. Расселл — 237. 5. Леклер — 173. 6. Хэмилтон — 127. 7. Антонелли — 88. 8. Алекс Албон (Таиланд, Williams) — 70. 9. Изак Аджар (Франция, Racing Bulls) — 39. 10. Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 37. Кубок конструкторов 1. McLaren — 650 очков. 2. Mercedes — 325. 3. Ferrari — 300. 4. Red Bull — 290. 5. Williams — 102. 6. Racing Bulls — 72. 7. Aston Martin — 66. 8. Sauber — 55. 9. Haas — 46. 10. Alpine — 20. McLaren досрочно стала победителем Кубка конструкторов.

Александр Петров