Полиция задержала петербуржца, выбросившего гранату в мусорный контейнер

Полиция нашла петербуржца, который выбросил боеприпас в мусорный контейнер у дома 145/2 по Пискаревскому проспекту, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Им оказался 45-летний водитель одной из коммерческих компаний.

По словам задержанного, инцидент случился 2 октября, когда его родственники при уборке квартиры случайно выбросили гранату Ф-1 вместе с мусором. Боеприпас задержанный приобрел еще в 2014 году в другом регионе, гранату оперативно вывезли на полигон и уничтожили.

По факту случившегося полицейское следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Андрей Маркелов