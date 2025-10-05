Neuralink отправила на рецензию первые результаты внедрения чипов в мозг

Neuralink отправила в научный журнал статью с описанием результатов вживления чипов в человеческий мозг, сообщает Bloomberg. Это будет первая научная рецензия работы компании Илона Маска.

Результаты вживления имплантатов в мозг первых трех пациентов Neuralink были отправлены в New England Journal of Medicine.

Neuralink — одна из нескольких компаний в мире, занимающихся интерфейсами «мозг—компьютер», которые обеспечивают прямую связь между мозгом и электронными устройствами. Ранее компания сообщала, что на данный момент она установила свой имплантат уже 12 людям. В следующем году она планирует провести операцию по частичному восстановлению зрения у слепого пациента, а к 2031 году — установить свои микрочипы в мозг примерно 20 тыс. человек и получать годовой доход не менее $1 млрд.

Кирилл Сарханянц