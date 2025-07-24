Bloomberg: Neuralink Илона Маска установит чипы в мозг 20 тыс. человек

По данным документов и внутренних презентаций, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, компания Илона Маска Neuralink планирует к 2031 году установить свои микрочипы в мозг примерно 20 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

В течение ближайших шести лет компания намерена запустить пять крупных клиник, где пациентам будут вживлять чипы для взаимодействия с различными типами компьютерных интерфейсов. В рамках одной программы под названием Telepathy компания будет заниматься изучением взаимодействия между человеческим мозгом и компьютером. Вторая программа под названием Blindsight будет работать с людьми, потерявшими зрение. Третья программа под названием Deep — с людьми, страдающими от болезни Паркинсона.

К 2029 году Neuralink планирует получить разрешение американских регуляторов на программу Telepathy, в рамках которой ежегодно будут проводиться операции примерно 2 тыс. человек. Если процесс пойдет нормально, к 2030 году компания намерена получить разрешение для программы Blindsight, чтобы выйти на 10 тыс. операций в год для незрячих пациентов. Neuralink ожидает, что, таким образом, к 2031 году деятельность с мозговыми микрочипами принесет ей выручку около $1 млрд.

Евгений Хвостик