В 2026 году первому незрячему пациенту вживят чип Neuralink

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащая ему компания Neuralink уже в следующем году проведет операцию по частичному восстановлению зрения у слепого пациента. Для этого ему вживят зрительный имплантат — специальный чип, разрабатываемый компанией.

Ранее уже сообщалось, что Neuralink работает над программой Blindsight по разработке чипов для восстановления зрения, однако не сообщались конкретные сроки. Она разрабатывает и другие чипы, в том числе нейрокомпьютерные интерфейсы, позволяющие управлять внешними устройствами, такими как мышь или клавиатура компьютера, силой мысли. В 2024 году компания вживила такие чипы первым нескольким пациентам. Как сообщало Bloomberg, Neuralink планирует к 2031 году установить свои микрочипы в мозг примерно 20 тыс. человек.

Яна Рождественская