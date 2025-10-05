Axios: Трамп назвал Нетаньяху «гребаным негативщиком»

Президент США Дональд Трамп использовал непечатные выражения, чтобы убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху счесть успешным развитие событий вокруг мирного плана по Газе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник в американском правительстве.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

По версии Axios, в минувшую пятницу, когда представители «Хамаса» дали положительно-уклончивый ответ на мирный план Трампа, президент США увидел в этом хорошую новость и поспешил позвонить господину Нетаньяху. Израильский премьер, однако, не был склонен рассматривать ответ «Хамаса» как положительный. «Биби сказал, что праздновать нечего, что это (ответ «Хамаса».— "Ъ") не значит ничего»,— цитирует Axios свого собеседника. Это и вывело господина Трампа из себя. «Уж не знаю, почему ты вечно такой гребаный негативщик. Это победа. Уже прими ее»,— ответил на это президент США.

По мнению экспертов Axios, эта тирада (ее изданию подтвердил и второй источник) демонстрирует, насколько президент США серьезно относится к своему плану и как много надежд на него возлагает.

План Дональда Трампа по урегулированию в Газе был опубликован 29 сентября, в день встречи президента США и премьер-министра Израиля в Вашингтоне. Он состоит из 20 пунктов и включает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гуманитарной помощи в сектор Газа и его переход под управление временной администрации под надзором международного органа.

Сегодня господин Трамп заявил, что Израиль согласился отвести войска в Газе, что открывает возможность выполнения других условий мирного плана.

Андрей Келекеев