Звезда итальянской эстрады Пупо даст концерт в Петербурге

Знаменитый итальянский певец Энцо Гинацци, более известный как Пупо, в преддверии своего концерта в Москве пообещал, что выступит в Петербурге до конца года, сообщает ТАСС. В 2026 году артист планирует дать тур по городам России, включая Екатеринбург и Новосибирск.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сегодня господин Гинацци примет участие в программе «Время героев» на Первом канале. Зрители в ближайшее время смогут увидеть выступление Пупо в Кремле, где он исполнил песни вместе с Львом Лещенко, Юрием Лозой, Александром Буйновым и Каем Метовым.

Впервые автор хита «Burattino telecomandato» выступил в СССР в 1985 году. С тех пор артист неоднократно посещал Россию. На критику со стороны европейских СМИ господин Гинацци не обращает внимания. Он пообещал получить российское гражданство если власти Италии запретят ему подобные поездки.

Андрей Маркелов