Петербург набирает туристов

За летний сезон, с мая по сентябрь, Санкт-Петербург посетили 6 млн человек. По прогнозам Смольного, туристический поток второй год подряд превысит показатели допандемийного 2019 года. Стабильный рост обеспечивают туристы из регионов центральной России. Доля иностранных гостей все так же не достигает и 10%. В Петербург в основном приезжают жители так называемых «дружественных» стран: Китая, Белоруссии, Казахстана.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Несмотря на общую динамику, поток иностранных гостей все также остается на низком уровне. В 2019 году, до начала пандемии и военной операции, на долю зарубежных граждан приходилось 47,1% (4,9 млн человек)

При этом результат за основной туристический сезон на 10,7% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, рассказывают в комитете по развитию туризма.

По итогам летнего периода Петербург посетили 400 тыс. иностранцев — всего около 7% от общего числа гостей города. Около 57% иностранных туристов приезжают в город из стран дальнего зарубежья: в основном речь идет о жителях Китая (55%), Турции (5,5%), Индии (4,3%), Ирана (3,8%) и Саудовской Аравии (3%), приводят данные в пресс-службе комитета. Из стран ближнего зарубежья Петербург посещают около 43% иностранцев: из Белоруссии (58%), Казахстана (12,4%), Узбекистана (9,9%), Туркмении (5,1%). В комитете отмечают, что наблюдают рост доли туристов из Туркмении (с 2,1% в 2024 году до 5,1% в 2025-м) на фоне незначительного снижения числа туристов из Азербайджана и Киргизии.

Несмотря на общую динамику, поток иностранных гостей все также остается на низком уровне. В 2019 году, до начала пандемии и военной операции, на долю зарубежных граждан приходилось 47,1% (4,9 млн человек). В 2023-м Петербург посетили 574 тыс. заграничных гостей, в 2024-м — 834 тыс.

Всего за май — сентябрь в Петербурге побывали 6 млн туристов, что на 6,8% превышает результаты за аналогичный период 2024 года. Председатель комитета по туризму Евгений Панкевич во время подведения промежуточных итогов в пресс-центре «Интерфакса» назвал летний сезон «динамичным», но отметил, что городу еще «есть к чему стремиться».

Рост турпотока, который наблюдается не первый год, обеспечивают в первую очередь гости из российских регионов. На туристов из Москвы и Московской области приходится около 19%, из Республики Татарстан — 7%, из Новгородской и Мурманской областей — 6%, из Псковской — 5%.

По оценкам Смольного, всего в 2025 году Петербург могут посетить 12,3 млн туристов, что на 6% больше, чем в 2024-м. Тогда в Северной столице побывало 11,6 млн человек, что на 11% больше, чем в допандемийном 2019-м (10,4 млн). В правительстве предполагают, что по итогам года в город приедут 889 тыс. иностранцев. Если прогноз сбудется, то прирост к 2024 году составит всего около 6,5%.

В ближайшие три года в Смольном ожидают постоянный рост турпотока, однако без резких скачков. Согласно базовому варианту Прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга, который формирует комитет по экономической политике и стратегическому планированию, в следующем году в город приедет 13,1 млн человек, в 2027-м — 14 млн, в 2028-м — 14,9 млн.

Надежда Ярмула