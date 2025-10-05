«Хамас» заявил о стремлении достичь соглашения на переговорах в Египте

«Хамас» очень заинтересован в прекращении огня в секторе Газа и немедленном обмене пленными с Израилем. Об этом перед переговорами «Хамас» и Израиля в Египте заявил высокопоставленный представитель движения, передает AFP.

«Параллельно с прекращением военной активности Израиля “Хамас” и группировки сопротивления также прекратят свои военные операции»,— заявил собеседник агентства. По его словам, главная цель переговоров — обсудить сроки подготовки полевых условий для передачи пленных, удерживаемых в Газе, в качестве прелюдии к запуску процесса обмена пленными.

Представители «Хамас» прибудут в Каир сегодня, 5 октября. Затем они отправятся в Шарм-эш-Шейх для участия в непрямых переговорах с израильской делегацией, сообщил источник. Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль согласился отвести войска в Газе.

Переговоры Израиля и «Хамас» пройдут 6 октября в Египте. Стороны обсудят условия обмена израильских заложников на палестинских заключенных в соответствии с планом США по прекращению огня в Газе. Он состоит из 20 пунктов и включает освобождение всех израильских заложников, допуск гуманитарной помощи в сектор Газа и его переход под управление временной администрации.