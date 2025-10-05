РГПУ имени А. И. Герцена откроет школы для студентов из стран БРИКС

Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена создаст летние и зимние школы для студентов-иностранцев стран БРИКС. Об этом на встрече с журналистами сообщил ректор вуза Сергей Тарасов 5 октября, передает ТАСС.

По словам господина Тарасова, о создании летних и зимних школ для иностранцев на базе РГПУ имени А. И. Герцена договорились в ходе форума ректоров России и стран БРИКС. Сейчас в объединение, студенты из стран которого смогут учиться в Петербурге по новому проекту, входит девять стран: Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Индонезия и ОАЭ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что РГПУ имени А. И. Герцена стал единственным учреждением в Петербурге, где иностранцы могут сдать экзамены по русскому языку.

Артемий Чулков