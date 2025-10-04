Петербуржец применил перцовый баллончик для воспитания двух подростков

Громкая музыка в парадной, которую слушали подростки, стала причиной конфликта несовершеннолетних с жителем Санкт-Петербурга. Он распылил перцовый баллончик и ударил одного из ребят, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вызов полиции о происшествии поступил от жительницы дома № 24 по Большой Посадской улице. Она передала, что ее соседу в парадной брызнули в лицо из перцового баллончика.

Правоохранители выяснили, что между подростками в возрасте 15 и 16 лет и мужчиной возник конфликт. Он сделал замечание из-за громко включенной музыки в парадной. Затем правонарушитель распылил в несовершеннолетних содержимое перцового баллончика и ударил одного из них. Подростки обратились за медпомощью, позже их отпустили на амбулаторное лечение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция ищет обидчика.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге задержали подозреваемого по делу о распылении газа в лицо ребенку.

Татьяна Титаева