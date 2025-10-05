На входе в Эрмитаж собралась очередь в день бесплатного посещения

Очередь в несколько десятков метров выстроилась на входе в Эрмитаж, видно на камерах наблюдения музея. В воскресенье, 5 октября, Эрмитаж можно посетить бесплатно в честь Дня учителя.

Фото: Веб-камера Государственного Эрмитажа

В сентябре директор главного музея Михаил Пиотровский назвал даты, в которые экспозицию можно посетить бесплатно. Помимо Дня учителя, в список вошли Рождество (7 января), в День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), в День космонавтики (12 апреля), в День музеев (18 мая), День народного единства (4 ноября) и День рождения Эрмитажа (7 декабря).

Артемий Чулков