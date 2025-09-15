Пиотровский назвал даты, в которые вход в Эрмитаж будет бесплатным

Восемь праздничных дней в году вход в Эрмитаж будет бесплатным. Об этом рассказал на пресс-конференции в «Интерфаксе» директор музея Михаил Пиотровский.

Главный музей Петербурга можно будет бесплатно посетить на Рождество (7 января), в День защитника Отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), в День космонавтики (12 апреля), в День музеев (18 мая), День учителя (5 октября), День народного единства (4 ноября) и День рождения Эрмитажа (7 декабря).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Эрмитажную премию присудили Михаилу Пиотровскому и Теодору Курентзису.

Артемий Чулков