Легкоатлет Владимир Никитин установил новый национальный рекорд в полумарафоне

Владимир Никитин стал первым россиянином, пробежавшим полумарафон за менее чем час. 5 октября в Казани он финишировал за 59 минут 53 секунды, установив новый национальный рекорд.

На Казанском полумарафоне господин Никитин улучшил свой предыдущий результат на более чем полминуты. Ранее он пробежал за 1 час 37 секунд на полумарафоне «ЗаБег.РФ» в Москве 24 мая 2025 года.

После финиша Владимир Никитин поблагодарил всех, кто поддерживал его. Особую благодарность он выразил жене, тренеру и директору Казанского полумарафона Вадиму Янгирову.

«Спасибо моей жене, также хочется сказать спасибо моему тренеру за его опыт, за его умение подготовить спортсмена. Хочется отдельно поблагодарить директора Казанского полумарафона Вадима Янгирова, так как он делает, никто в России больше не умеет»,— сказал он (цитата по ТАСС).