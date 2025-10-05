Анкалаев уступил бразильцу Перейре титул UFC в полутяжелом весе

Российский боец ММА Магомед Анкалаев проиграл реванш бразильцу Алексу Перейре, потеряв чемпионский титул UFC в полутяжелом весе. Поединок прошел в Лас-Вегасе на турнире UFC 320 и завершился нокаутом в первом раунде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент поединка Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры (спиной)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters, Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters Момент поединка Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры (спиной)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Imagn Images / Reuters, Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters

В марте этого года Анкалаев уже встречался с Перейрой и одержал победу единогласным решением судей, завоевав чемпионский пояс. Однако в реванше бразильский боец оказался сильнее.

В профессиональной карьере 33-летнего Магомеда Анкалаева теперь два поражения при 20 победах и одной ничьей. Один из его боев был признан несостоявшимся. У 38-летнего Алекса Перейры 13 побед при трех поражениях.