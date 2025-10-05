Вучич предупредил о грядущей войне

Страны по всему миру готовятся к наступлению войны и пытаются решить, чью сторону занять. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает сербский таблоид Kurir.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«И когда мы уже знаем, что будет война, а она будет, я вам говорю, потому что вижу, что происходит, и как все готовятся», — заявил господин Вучич. По его словам, страны не ведут подготовку к мирным переговорам — вместо этого они «роют окопы» и ждут начала конфликта.

В конце сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россию тревожат рассуждения политиков некоторых стран Евросоюза и НАТО, которые всерьез рассуждают о третьей мировой войне, передавал ТАСС. До этого президент США Дональд Трамп заверил, что российско-украинский конфликт мог перерасти в третью мировую войну, однако этой угрозы больше нет.