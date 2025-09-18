Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не угрожает превращением в мировую войну. На пресс-конференции в Великобритании, транслировавшейся Белым домом, он подчеркнул, что ситуация могла привести к Третьей мировой войне, но теперь эта угроза устранена.

«Это война, которая могла перерасти в третью мировую. Думаю, теперь мы не окажемся в этой ситуации. Но все шло к третьей мировой войне», — сказал Дональд Трамп.

Он выразил разочарование, что конфликт до сих пор не урегулирован, и добавил, что при его первом президентском сроке удалось избежать эскалации на Украине. По его словам, если бы он продолжал занимать пост президента, нынешний конфликт не произошел бы.

Господин Трамп надеется на скорое разрешение украинского конфликта и считает себя обязанным внести вклад в урегулирование ситуации. В завершение он обвинил президента России Владимира Путина в том, что тот якобы подвел его.