Глава Камчатки предложил требовать компенсации за спасение нелегальных туристов

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил взыскивать компенсацию за расходы властей на операции по спасению туристов. По его мнению, такая мера должна применяться, если опасные туры, которые привели к ЧС, были организованы с нарушением правил безопасности. Глава региона поручил разработать соответствующий законопроект и внести его в Госдуму.

«Надеюсь.., здравый смысл и финансовая ответственность будет предостерегать от риска для здоровья и жизни»,— написал господин Солодов в Telegram-канале.

Предложение поступило после гибели двух туристов на Вилючинском вулкане. Мужчина и девушка накануне сорвались и позже скончались от полученных травм. Их спутница выжила — сегодня ее спустили с вулкана целой и невредимой. Туристическая группа не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан был закрыт еще 1 июля. В спасательной операции участвовали больше 40 человек.