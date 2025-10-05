Застрявшая на Вилючинском вулкане туристка спасена, двое ее спутников погибли

Камчатские спасатели завершили операцию по спуску выжившей туристки с Вилючинского вулкана. Как сообщила пресс-служба краевого управления МЧС, женщина не получила травм, но сильно переохладилась и не может самостоятельно двигаться. Ее передали бригаде центра медицины катастроф.

Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Туристку спустили с вулкана на носилках, медики осмотрели ее на высоте 1,5 км, рассказали в министерстве. Спуск был осложнен сильной наледью, а также крутизной склона, из-за чего женщина спуститься самостоятельно не могла. В операции по спасению участвовали более 40 человек — среди них были сотрудники МЧС, медики и волонтеры.

Двое ее спутников — мужчина и девушка, которые сорвались с вулкана,— не выжили. Они погибли от полученных травм, когда спасатели их уже нашли и были рядом с ними.

Туристы сорвались с вулкана сегодня утром. Их группа не была зарегистрирована, а маршрут на вулкан закрыт с 1 июля.