В Тбилиси начались масштабные протесты оппозиции

В Тбилиси начались запланированные протесты оппозиции в день выборов органов местного самоуправления. Об этом сообщили Civil Georgia, Interpress, Ambebi и «РИА Новости».

Проспект Руставели в Тбилиси переполнен, митингующие собрались у здания парламента. В 16:00 по местному времени (17:00 мск) начался марш студентов: шествие направилось от первого корпуса Тбилисского государственного университета в сторону здания парламента, передает Civil Georgia.

Участники протеста полностью перекрыли движение на проспекте Меликишвили, пишет Interpress. Они развернули флаги Грузии и баннеры с надписями «Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится обязанностью!». Митингующие скандируют: «Грузия, Грузия!».

«Нашим посланием будет то, что мы не уступим свою страну русским Иванишвили и Кобахидзе. Мы хотим, чтобы наше будущее было свободным и независимым… Борьба будет до конца! Наша единственная цель — борьба за родину, поэтому в этой борьбе нельзя уступать!»,— заявил один из протестующих студентов (цитата по Interpress).

Окончательная точка сбора — площадь Свободы, передает «РИА Новости».

Сегодня в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. Граждане выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов в 64 городах и районах страны. За пост мэра Тбилиси борются кандидаты от 12 партий. Среди них — действующий мэр Каха Каладзе от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

В ЦИК Грузии сообщили, что за три часа до закрытия избирательных участков на выборах проголосовали 33,4% от общего числа избирателей.