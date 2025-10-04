Премьер Грузии Кобахидзе обвинил в беспорядках в Тбилиси посла ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский несет ответственность за беспорядки в столице. Обязанностью дипломата было решительно осудить протесты в Тбилиси, считает господин Кобахидзе.

«Вы знаете, что некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС»,— сказал господин Кобахидзе (цитата по 1TV).

Протесты в Тбилиси начались вечером 4 октября. В результате беспорядков пострадали 14 полицейских. МВД возбудило уголовное дело по статьям о нападении на сотрудника полиции, призывах к свержению власти, повреждении имущества, а также попытке захвата объекта стратегического значения.

В 20:00 (19:00 мск) в Грузии завершились выборы в органы местного самоуправления. По данным ЦИК после обработки 98,1% бюллетеней, лидирует правящая партия «Грузинская мечта—Демократическая Грузия» с 70,1% голосов. Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе побеждает с 71,6% голосов.