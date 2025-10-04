Во время протестов в Тбилиси пострадали 14 полицейских

В результате беспорядков в Тбилиси пострадали 14 правоохранителей. Один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.

«Протест вышел за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях»,— заявил замминистра (цитата по «ТВ Пирвели»). МВД возбудило уголовное дело по статьям о нападении на сотрудника полиции, призывах к свержению власти, повреждении имущества, а также попытке захвата объекта стратегического значения.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал произошедшее уголовным преступлением. «Каждый, кто участвовал в этом акте насилия, будет привлечен к ответственности»,— добавил он (цитата по GNH).

Протесты в Тбилиси начались вечером 4 октября. Митингующие снесли ограждение резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили и проникли во двор. Правоохранители применяли против участников протестов слезоточивый газ и водометы.

В 19:00 мск в Грузии завершились выборы в органы местного самоуправления. По данным ЦИК, после обработки 55% протоколов правящая партия «Грузинская мечта» набирает более 80% голосов. Кандидат в мэры Тбилиси Каха Каладзе получает 71,6% голосов.