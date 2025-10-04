В Ярославле произошло самовозгорание склада спичек

В Ярославле на улице Гагарина 2 октября произошел пожар на складе, где хранились спички. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Последствия пожара

Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

Предварительная причина пожара — тепловое самовозгорание спичек. В ликвидации огня участвовали 26 сотрудников МЧС России и пять единиц техники. Пострадавших нет.

Огонь уничтожил складское помещение площадью 40 кв. м и раздевалку площадью 5 кв. м. Закопчены стены и потолок в трех соседних помещениях на общей площади 100 кв. м.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в сентябре в Переславле-Залесском салон красоты загорелся из-за фокусировки солнечных лучей.