В Ярославле произошло самовозгорание склада спичек
В Ярославле на улице Гагарина 2 октября произошел пожар на складе, где хранились спички. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
Последствия пожара
Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области
Предварительная причина пожара — тепловое самовозгорание спичек. В ликвидации огня участвовали 26 сотрудников МЧС России и пять единиц техники. Пострадавших нет.
Огонь уничтожил складское помещение площадью 40 кв. м и раздевалку площадью 5 кв. м. Закопчены стены и потолок в трех соседних помещениях на общей площади 100 кв. м.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в сентябре в Переславле-Залесском салон красоты загорелся из-за фокусировки солнечных лучей.