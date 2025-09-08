Солнечные лучи подожгли ярославский салон красоты

В Переславле-Залесском Ярославской области причиной пожара в салоне красоты стали солнечные лучи. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Возгорание произошло на улице Кузнецова на третьем этаже бизнес-центра 7 сентября. Дознаватели провели проверку и назвали предварительную причину происшествия — фокусировку солнечных лучей.

«Вероятно, кто-то из сотрудников или собственников салона оставил в помещении легковоспламеняющиеся материалы. Когда солнечные лучи, пройдя через стекло, сконцентрировались в одной точке, они создали достаточный тепловой эффект, чтобы поджечь эти материалы»,— сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Явление фокусировки солнечных лучей в управлении МЧС назвали «банальным, но опасным». Пожар тушили 12 человек личного состава и три единицы техники. Через 32 минуты после поступления сигнала в МЧС пожар был полностью ликвидирован. Люди не пострадали.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославской области установилась солнечная теплая погода с дневной температурой выше 20 градусов Цельсия.

Алла Чижова