Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп: США не потерпят промедлений в освобождении «Хамасом» заложников

Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение «Хамас» быстро освободить всех израильских заложников, иначе «все предложения будут отменены».

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Я не потерплю задержек, которые многие считают возможными, или любого исхода, при котором Газa снова будет представлять угрозу»,— написал глава государства в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп добавил, что ценит решение Израиля приостановить боевые действия для освобождения заложников. «Давайте покончим с этим, и побыстрее,— написал американский президент.— Ко всем будет справедливое отношение».

США предложили план из 20 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он включает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гумпомощи в сектор Газа и переход анклава под управление временной администрации. По информации израильского телеканала N12, стороны начнут переговоры 5 октября в Египте.

Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «“Хамас” отдаст оружие в хорошие руки».

Новости компаний Все