Трамп: США не потерпят промедлений в освобождении «Хамасом» заложников
Президент США Дональд Трамп призвал палестинское движение «Хамас» быстро освободить всех израильских заложников, иначе «все предложения будут отменены».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Ken Cedeno / Reuters
«Я не потерплю задержек, которые многие считают возможными, или любого исхода, при котором Газa снова будет представлять угрозу»,— написал глава государства в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп добавил, что ценит решение Израиля приостановить боевые действия для освобождения заложников. «Давайте покончим с этим, и побыстрее,— написал американский президент.— Ко всем будет справедливое отношение».
США предложили план из 20 пунктов по урегулированию конфликта в секторе Газа. Он включает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гумпомощи в сектор Газа и переход анклава под управление временной администрации. По информации израильского телеканала N12, стороны начнут переговоры 5 октября в Египте.
Подробнее об урегулировании конфликта — в материале «Ъ» «“Хамас” отдаст оружие в хорошие руки».