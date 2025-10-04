N12: переговоры по прекращению огня в Газе начнутся 5 октября

Переговоры по прекращению войны в секторе Газа и освобождению заложников в рамках плана президента США Дональда Трампа начнутся 5 октября в Египте. Об этом сообщил израильский телеканал N12 со ссылкой на источники.

Делегацию Израиля на встрече возглавит министр стратегического планирования Рон Дермер. В переговорах также примет участие делегация США. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф уже направляется в Египет, сообщил собеседник телеканала.

«На первом этапе переговоры будут посвящены технической координации механизма освобождения заложников, а затем планируется провести предметные переговоры относительно следующих этапов соглашения»,— рассказал источник N12.

Израиль может продолжить боевые действия, если стороны не достигнут соглашения. «Нас ждет драматичная неделя»,— заявил телеканалу высокопоставленный чиновник.

Сотрудники служб безопасности уже начали составлять список заключенных, которых освободят в рамках подготовки к ускоренным переговорам с «Хамасом». Переговорные группы начали составлять карты отвода войск.

Израиль хочет сосредоточить переговоры на вопросе об освобождении всех заложников и отложить обсуждение их имен, а также линий отвода израильских войск и прекращения огня. Однако неизвестно, согласится ли «Хамас» выждать время между освобождением заложников и выводом израильских войск.

Сегодня в «Хамас» заявили, что не намерены сдавать оружие до создания государства Палестина с национальной армией. Представитель движения отметил, что «Хамас» не рассчитывает на гарантии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по перемирию в секторе Газа.