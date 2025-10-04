«Хамас» не намерен сдавать оружие до создания национальной армии Палестины

Согласие палестинского движения «Хамас» на предложение США о прекращении огня в секторе Газа не включает вопрос сдачи оружия. Об этом заявил «РИА Новости» представитель по связям движения с прессой в Ливане Валид Килани.

По словам представителя «Хамаса», движение готово сдать оружие только после образования государства Палестина с национальной армией. Господин Килани подчеркнул, что «пока существует оккупация, существует и сопротивление».

«"Хамас" никогда не рассматривало вопрос сдачи оружия и не связывало свое согласие с условиями соглашения с этим вопросом»,— сказал представитель движения.

Представленный президентом США Дональдом Трампом план состоит из 20 пунктов. Он предполагает освобождение всех израильских заложников, капитуляцию «Хамаса», допуск гумпомощи в сектор Газа, а также переход анклава под управление временной администрации. Израиль поддержал это предложение. Господин Трамп потребовал от «Хамаса» заключить сделку до вечера 5 октября.

