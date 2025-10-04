«Хамас» не рассчитывает на реальные гарантии Нетаньяху по перемирию в Газе

Рассчитывать на гарантии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по перемирию в секторе Газа невозможно, заявил представитель по связям с прессой движения «Хамас» в Ливане Валид Килани. Он уточнил, что господин Нетаньяху подписал подобное соглашение с Ливаном, но нарушил его.

Представитель движения подчеркнул, что нарушение перемирия со стороны Израиля будет очевидным для всего мира, и позиция израильского премьера «станет еще более слабой, чем сейчас». «Никаких реальных гарантий с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху быть не может»,— сказал «РИА Новости» господин Килани.

В конце сентября президент США Дональд Трамп представил план по урегулированию военного конфликта в секторе Газа. Он предполагает в том числе освобождение всех израильских заложников и капитуляцию «Хамаса». Израиль его поддержал. Однако палестинская группировка готова сдать оружие только после образования государства Палестина с национальной армией.

Подробности — в публикации «Ъ» «"Хамас" отдаст оружие в хорошие руки».