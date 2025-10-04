Премьер Кобахидзе: правящая «Грузинская мечта» побеждает на выборах

Кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта—Демократическая Грузия» побеждают на выборах во всех муниципалитетах страны с результатом выше 70%. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе со ссылкой на данные избирательных штабов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

«“Грузинская мечта” уверенно побеждает как на выборах мэра, так и на выборах в городские советы»,— сказал он на брифинге (цитата по «Рустави 2»).

4 октября в Грузии проходят выборы в органы местного самоуправления. В них зарегистрировались 12 партий. «Грузинская мечта—Демократическая Грузия» выдвинула на пост мэра Тбилиси кандидатуру Кахи Каладзе. Всего за пост борются девять кандидатов. Граждане также выбирают мэров Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, глав 59 муниципалитетов и депутатов 64 городских собраний.

По состоянию на 17:00 (16:00 мск) на выборах проголосовали 1,2 млн человек, следует из данных ЦИК Грузии. Это 33,5% от общего числа избирателей. Голосование заканчивается в 20:00 (19:00 мск) 4 октября.