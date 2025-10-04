Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Число погибших при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке выросло до двух

Пострадавшая при восхождении на вулкан Вилючинский женщина умерла во время спуска от полученных травм. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Камчатскому краю. Ранее стало известно о гибели другого участника группы.

Незарегистрированная группа из трех альпинистов поднималась на вулкан 4 октября. Двое из них — мужчина и женщина — сорвались и получили травмы. Третья участница группы удержалась на склоне, но не смогла спуститься самостоятельно из-за сильной наледи.

Несколько спасательных группировок прибыли на место происшествия на вертолете. Специалисты помогают спуститься альпинистке на высоту 1,5 тыс. м, где находятся медики. Всего в спасательной операции участвуют более 40 человек, в том числе волонтеры.

Вулкан Вилючинский расположен к юго-западу от Петропавловска-Камчатского. Маршрут восхождения на вулкан закрыт с 1 июля.

